Mauricio Israel provoca divididas reacciones al referirse a la identidad de género: “No se puede normalizar”

En una nueva edición del espacio de TV+ “Sígueme y te Sigo”, el periodista Mauricio Israel protagonizó un incómodo momento en el panel del espacio, al abordar la Ley de identidad de género donde entregó su controversial opinión al respecto.

“Me vas a perdonar. Tíldenme de conservador o lo que quieran, pero hay cosas que estamos normalizando y no son normalizables. Yo estoy de acuerdo con el tema de los géneros y la diversidad sexual, pero de ahí a que lo normalicemos, me parece que estamos dando un paso que va mucho más allá”, comenzó señalando el conductor de “Círculo Central”, quien añadió que “hay que aceptar, querer y abrazar. Todos tienen derecho a ser lo que quieran, pero no se puede normalizar. Hablo de los géneros, porque el otro día alguien sacó su carné de identidad como no binario”.

“Me parece bien que existan, pero a lo que voy es a que no podemos hacer apología de esas cosas, porque el 80% de la población no es así. No sé si me entienden”, añadió el comentarista deportivo en sus dichos, indicando que “cuando le dices a un niño que es normal ser de una identidad sexual, porque se están formando, tú estás influyendo, quizás, en algo en que no deberías influir. Deberíamos dejar que decidan libremente”.

“Creo que con eso te metes en una discusión tremenda, porque lo que tú dices de hablar con los niños sobre algo que es normal, el problema somos nosotros, que siempre lo hemos visto como anormal”, lanzó de entrada el conductor del espacio Francisco Kaminski, haciendo énfasis en que “perdóname que te diga, pero no estoy de acuerdo”.

“No es culpa de los niños, sino de los padres. Ellos son reflejo de la educación que reciben en casa. Quedan con la imagen de los comentarios que puede escuchar”, expresó por su parte Andrés Baile.

“El problema que hay, Mauricio, es que sí es importante normalizar, porque la realidad es que hay muchos niños que son no binarios. Tú hablabas de un 80% y quisiera saber en qué estudio te basas para dar esa cifra”, fue la tajante respuesta de la periodista Nataly Chilet, quien añadió para concluir que “lamentablemente, por decir que no lo normalicemos, hay muchos niños que se quitan la vida por no ser aceptados por la sociedad. Esta realidad hay que aceptarla, reconocerla y normalizarla”.

PURANOTICIA