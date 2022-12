Mauricio Israel entregó los motivos del término de su amistad con Marcelo “Chino” Ríos: “No tiene códigos”

El comentarista deportivo Mauricio Israel, alzó la voz ante el término en su amistad con el extenista nacional Marcelo “Chino” Ríos, entregando las razones del quiebre entre ambos.

“Él no le tiene aprecio a nadie, entonces yo tampoco le tengo aprecio a él”, relató el periodista en conversación junto al panel de “Sígueme y te Sigo”, donde agregó que el deportista “habló y mintió cuando yo estaba mal”.

“Se tiró en mi contra, innecesariamente, porque es bien fácil pegarle a alguien cuando está en el suelo (…) No le debo nada, así que me importa un rábano lo que él diga. Él mordió la mano de quien le dio de comer”, agregó Israel en su relato.

En esta línea, Mauricio explicó como se originó la amistad entre ambos, la que se habría dado cuando el conductor de “Círculo Central”, defendió al ex número uno del tenis mundial en los Juegos Olímpicos del 2000. “Él no quiso ser abanderado porque no le dieron entradas a sus papás”, reveló.

“Después él me invitó a su matrimonio con Giuliana Sotela, y de ahí partió una relación”, desclasificó Israel, momento en el que recordó un episodio que ocurrió hace cinco años durante una Copa Davis en Colombia. “Él no me saludó, y me llamó la atención que no lo hiciera. Tampoco hice mucho intento”, indicó.

“Después veo unas declaraciones (en la prensa) diciendo que me vio allá, que me gritó un par de cosas, que habló con mi señora, que cómo podía estar conmigo, y que yo me había ido a meter al bus de los chilenos para irme con ellos. Todo mentira”, complementó en su relato, agregando para concluir que “no creo que él esté enojado, yo creo que él dispara nomás, porque para él la amistad no es un valor. Él no está ni ahí con la amistad. No tiene códigos”.

PURANOTICIA