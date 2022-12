Mauricio Israel entregó detalles de su supuesto affaire con Anita Alvarado: “Yo estaba casado”

Mientras el panel del programa de TV+ “Sígueme y te Sigo”, analizaba la reciente polémica entre Daniela Aránguiz y Anita Alvarado, el periodista Mauricio Israel entregó detalles de su olvidado affaire con esta última.

Mientras se encontraban al aire, un televidente realizó una incómoda pregunta sobre aquel romance con la ex “Geisha Chilena”, la que el comentarista deportivo respondió en pantalla.

“Hubo un señor que fue bastante agresivo para pedir que yo aclarara una situación”, comenzó señalando, añadiendo que “el señor preguntó si yo me había acostado con ella y le tengo que decir que no, señor. Estamos hablando hace 23 años, la Anita tenía 26, por lo tanto, era otra persona”.

“Esto es algo que pasó hace 23 años (…) yo estaba casado, para mí fue un episodio muy triste, muy lamentable. Yo opté en ese minuto por no dar tanta explicación, porque no había explicación que dar”, continuó Israel.

“Si yo estoy sentado acá, es porque no tengo nada que ocultar frente al tema. Yo respeto a la Anita como mamá, como mujer (…) esto fue parte de mi vida en un momento determinado, un episodio no muy agradable”, agregó, debido a que en aquella época, Alvarado fue señalada por la prensa como la responsable del término de la relación entre el conductor de “Círculo Central” y la periodista Carola Bretahuer.

“No me costó el matrimonio en ese minuto, tuvimos un problema con la Carola, pero no fue la razón por la que terminé mi matrimonio con ella”, quiso aclarar Israel, quien concluyó asegurando sobre el episodio con Anita Alvarado que “el tema no pasa si fue un beso en la mejilla u otro beso, el tema está en que en ese minuto pasé a ser la persona más infiel de Chile. Y yo la verdad es que no la pasé bien”.

