Mauricio Flores rompe el silencio tras la detención de su hijo y aborda el difícil momento familiar

A semanas de la detención de su hijo, el humorista Mauricio Flores retomó sus labores televisivas y se refirió públicamente al complejo momento familiar que atraviesa producto del proceso judicial. Visiblemente emocionado por el recibimiento de sus compañeros de trabajo, el artista agradeció las muestras de cariño y apoyo que ha recibido durante este difícil periodo.

"Han sido, sabido por todos, momentos difíciles los que me han tocado vivir junto a mi familia, pero dentro de todo lo malo se puede sacar algo bueno, y lo bueno es que he recibido muchas muestras de cariño, como las que hoy ustedes me dan al volver a mi casa", expresó en pantalla.

Durante la transmisión, Flores también quiso establecer una distinción entre las responsabilidades individuales de su hijo y el vínculo familiar que los une, enfatizando el dolor y la preocupación que enfrenta como padre. "Hay responsabilidades que son individuales, pero los cariños son familiares. Lo que pasó y estoy viviendo, yo creo que solamente los padres pueden empatizar con la preocupación, el dolor y la pena", sostuvo.

Asimismo, el comediante manifestó su respeto por el desarrollo del proceso judicial y dejó en claro que, más allá de las circunstancias, su prioridad será acompañar a su hijo durante esta etapa. "Pero hay que asumir: todo está en curso; todo tiene que seguir como debe ser, y a mí, como papá, solo me queda estar presente y acompañar". Antes de cerrar el tema, apeló al nombre del espacio televisivo para transmitir un mensaje de esperanza: "Espero que las cosas, como dice el programa, ojalá, todo vaya a estar bien".

El proceso judicial se remonta al pasado 27 de octubre de 2026, cuando Danko Flores Cid fue detenido durante un control aduanero en Quillagua, Región de Tarapacá. En el procedimiento, funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas inspeccionaron mediante un camión escáner la camioneta en la que viajaba con destino a Santiago, descubriendo compartimentos ocultos que contenían 18 paquetes de cocaína, equivalentes a cerca de 18,8 kilos de droga.

Tras su detención, el Juzgado de Garantía del Tamarugal lo formalizó por el delito de tráfico ilícito de drogas y decretó la medida cautelar de prisión preventiva, estableciendo un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación. Por otra parte, según trascendió en el matinal Contigo en la Mañana (CHV), Mauricio Flores se habría opuesto anteriormente a que su hijo se radicara en Iquique, debido a un mal presentimiento.

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