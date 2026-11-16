Mauricio Bustamante prepara su regreso a la televisión tras su salida de TVN en 2020

Una nueva apuesta televisiva prepara Chilevisión y tendría entre sus protagonistas a dos reconocidos rostros del periodismo nacional: Mauricio Bustamante y Matilde Burgos, quienes compartirían pantalla en un programa que buscaría entregar una mirada diferente a los principales acontecimientos de la semana.

La información fue dada a conocer por El Filtrador, medio que adelantó que el proyecto tomaría como referencia a "7 Días", espacio que la estación emitió entre 2006 y 2010 y que se caracterizaba por ofrecer un repaso semanal de la actualidad con un tono más distendido que el de los noticieros tradicionales.

La propuesta contemplaba abordar distintas áreas de la contingencia, incluyendo noticias, deportes, espectáculos y panoramas, en un formato que combinaba información y entretenimiento.

Para Bustamante, este proyecto marcaría su regreso a la televisión después de seis años alejado de las pantallas. El comunicador dejó TVN en 2020, en medio de una reestructuración interna, luego de permanecer durante 25 años en la señal estatal.

Desde entonces ha desarrollado su carrera en el ámbito radial y actualmente conduce "ADN Hoy" en radio ADN, junto a Paula Bravo.

Con más de tres décadas de trayectoria profesional, su eventual incorporación a Chilevisión representaría un nuevo capítulo en su carrera periodística.

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