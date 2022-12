Martín Cárcamo reveló detalles del accidente que lo dejó sin visión en uno de sus ojos

Este fin de semana, Canal 13 emitirá un nuevo capítulo del estelar conducido por Cecilia Bolocco “Todo por Ti”, donde asistirá como invitado Martín Cárcamo, quien le realizará un sentido homenaje a su madre, Drina Papic.

El actual animador del Festival de Viña del Mar, recordará un accidente que tuvo en su etapa escolar, específicamente cuando cursaba cuarto medio, al recibir un golpe en medio de un partido de rugby, y luego otro en uno de fútbol.

“Llegué a la casa, me acosté, y de repente veo una mancha, como una mosca que tengo acá. Voy al espejo, me tapo el ojo derecho, y no veo nada. Ahí me empecé a preocupar”, relatará el rostro de Canal 13, añadiendo que “me dijo ‘lo más probable es que no recuperes la vista’ (…) me dijeron que iba a empezar a pegarme en la cabeza, a tener dolores de cabeza porque cuando no tienes la visión de un ojo te falta profundidad y no tienes equilibrio”.

“Cuando me contó casi me dio un infarto. Muchos años estuve angustiada de que le pasara algo en el otro ojo”, fueron las palabras de su madre al recordar el incidente, quien reveló que Cárcamo nunca más volvió a jugar fútbol y debió dejar de practicar tenis.

“Estuve varios meses acostado, de hecho, di la PAA (Prueba de Aptitud Académica) con un parche en el ojo. Bajé 25 kilos, perdí toda la musculatura por estar acostado”, reveló Martín, quien actualmente perdió por completo la visión de su ojo izquierdo.

