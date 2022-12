Marlen Olivari habló sobre el feminismo y lanzó dura crítica a ‘Las Tesis’: “Siento que este movimiento es un poco sectorizado”

La noche de este martes, Marlen Olivari fue la invitada en un nuevo capítulo del estelar de Canal 13 “Juego Textual”, donde abordó diversos aspectos de su vida en una íntima conversación junto a Sergio Lagos.

Dentro del espacio, en la sección llamada “Campo Minado”, la actriz nacional Begoña Basauri le consultó a la showoman sobre el feminismo, quien aseguró que “yo he apoyado siempre todas las causas de mujeres, pero siento que este movimiento es un poco sectorizado”.

“Yo apoyo a todas las mujeres, piensen como yo o no. Tenemos que apoyar al género femenino más que a un sector, independiente de la ideología”, añadió la ex integrante de “Morandé con Compañía”, agregando que “vi en el estallido social que dio la sensación de que el movimiento feminista es más de izquierda”.

“De ‘Las Tesis’ no me gustó que señalen a los hombres como violadores, cuando no todos lo son. Tengo papá, abuelo, hermano, hijo, y no son todos los hombres violadores”, afirmó.

Bajo este contexto, Olivari cuestionó la defensa de los grupos, asegurando que le gustaría que fuera a todas por igual. “Si agreden a una republicana, que también la defiendan. Si agreden a una PDI, que también la defiendan. Si gana una mujer como presidenta en Italia por primera vez, que también la feliciten, aunque sea de derecha”, indicó.

“Yo participé activamente de la ley de acoso callejero. Todas estamos chatas de que te griten cosas. Es difícil evitar que todos te digan cosas, pero ahora por lo menos el hombre la piensa”, complementó Marlen sus dichos.

“Si Lorenzo no me pide por favor algo, no se lo llevo. La educación es fundamental en la vida, y si se nos enseñara más modales, formas de hablar, no agredir, el mundo sería muy diferente. El amor es la base de la felicidad y del respeto en el mundo, y es lo que más falta”, concluyó de forma tajante.

