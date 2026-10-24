María José Quintanilla reveló su salida de “Dale Play” en Mega, y anunció quien llegará en su remplazo: “este loquito”

La cantante nacional María José Quintanilla reveló que dejará la conducción del programa de Mega “Dale Play” en el último episodio emitido del espacio, además de anunciar el nombre de la persona que llegará en su remplazo.

Por el momento se desconoce si se trata de algo temporal, o el remplazo será de forma definitiva, ya que el nuevo conductor se sumó durante la misma jornada al programa de entretención.

Quien llegó a reemplazar a Quintanilla fue su compañero de labores en distintos espacios televisivos, el argentino Joaquín Méndez. “En qué cabeza cabe haber llamado a este loquito”, expresó al anunciar la nueva figura que quedará al mando del espacio.

De acuerdo a lo señalado por Página 7, la ausencia de la cantante en el espacio se debe a presentaciones artísticas ya fijadas por la intérprete, además de un período de vacaciones que estaría pendiente, pero no se conoce la fecha exacta en la que regresaría a la conducción de “Dale Play”.

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