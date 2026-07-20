María José Prieto y Pedro Campos protagonizan cruce de declaraciones tras reactivarse el caso Cristián Campos

El caso judicial por abuso sexual que enfrentó al actor Cristián Campos tras la denuncia presentada por Raffaella di Girolamo volvió a generar repercusiones públicas. Aunque el año pasado la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el sobreseimiento definitivo del intérprete, la controversia reapareció luego de un intercambio de declaraciones entre María José Prieto, actual pareja de Campos, y Pedro Campos, hijo del actor y de Claudia di Girolamo.

La polémica surgió tras la participación de María José Prieto en el podcast Mamá por siempre, conducido por María Luisa Godoy, donde abordó el impacto que el proceso judicial tuvo en Julieta, la hija que comparte con Cristián Campos.

Según la actriz, la menor fue la principal afectada por la exposición pública del caso.

"Aquí había una persona menor de edad. Nadie hizo una reflexión al respecto, de cómo la expusieron a ella, que al final era la única víctima en todo esto", señaló.

Durante la conversación, Prieto también cuestionó el tratamiento que, a su juicio, dieron los medios de comunicación y los programas de farándula al caso.

"Cómo todos salen a hablar sin tener ningún asidero ni estar al tanto de lo que está pasando y salen a cacarear simplemente por el hecho de que tengan un like o de rellenar horas en sus programas. Y eso es una falta de responsabilidad y una falta de ética enorme", afirmó.

Las declaraciones de María José Prieto provocaron una rápida reacción de Pedro Campos, quien durante el proceso judicial manifestó públicamente su respaldo a Raffaella di Girolamo.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, el actor criticó los dichos de la esposa de su padre y sostuvo que este tipo de afirmaciones afectan a quienes han vivido situaciones de abuso sexual.

"Emitir este tipo de declaraciones resulta extremadamente violento para las víctimas de abuso sexual, como también para quienes las y los rodean", sentenció.

Posteriormente, profundizó su postura y cuestionó tanto el contenido de las declaraciones como los espacios donde fueron difundidas.

"El daño que provoca la indolencia y falta de empatía es grave, es vergonzoso, es indescriptible, y propiciar los espacios para que dichas declaraciones sean emitidas es doblemente grave. Nada nuevo en todo caso", concluyó.

PURANOTICIA