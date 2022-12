Marcianeke se quebró hasta las lágrimas en íntima entrevista en “Urbanos”: “Es fome llegar a todo esto y sentirse vacío igual”

Este miércoles, TVN emitió un adelanto del próximo capítulo del programa conducido por María Luisa Godoy “Urbanos”, el que busca mostrar la vida íntima de diversos cantantes nacionales de música urbana.

En el registro que adelanta detalles de lo que podremos ver en un próximo episodio, se mostró una conmovedora escena que evidencia quebrado al cantante Matías Muñoz, más conocido como Marcianeke.

En la entrevista, se ve al intérprete atravesando un difícil momento personal, por lo que se mostró llorando desconsoladamente ante las cámaras. “¿Qué es lo que más te duele?”, le consultó María Luisa, a lo que Marcianeke le respondió entre lágrimas: “No sé, trato de demostrar que estoy haciendo las hueás bien, siendo que no”.

“No me gusta mostrar que estoy mal, de hacerme la víctima. No le lloro a nadie, no me gusta mostrar que lloro”, añadió en su relato, a lo que la animadora del Festival de Viña del Mar lo consoló asegurándole que todos tenemos dolores en nuestro interior. “Nadie tiene que verme así, tengo que demostrar que estoy bien”, lanzó el cantante.

Sobre las situaciones que lo afectan, Muñoz se desahogó asegurando que “no ha sido fácil. Es fome llegar a todo esto y sentirse vacío igual, por lo que uno ha pasado, lo que han dicho”.

“Yo he estado solo en esto, en lo que es mentalmente… no he podido refugiarme en alguien, poder decirle mis cosas, siempre me las guardo… pero llega un límite”, concluyó el artista.

