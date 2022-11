Marcianeke reveló que se encuentra en desintoxicación de potente droga: “Quizás algunos no me creen, pero es la verdad”

A través de un transmisión en vivo por sus redes sociales, el cantante nacional Matías Muñoz, más conocido como “Marcianeke”, sorprendió al compartir con sus seguidores que se encuentra atravesando un complejo momento personal.

Lo anterior, ya que el intérprete de “Dímelo Ma” reveló que esta realizado drásticos cambios en su vida, específicamente contra el uso de las drogas, confesando que se encuentra tratando de dejar de consumir tussi, popular droga entre los jóvenes durante el último tiempo.

“Para los que me están hueviando con el tussi, les quiero informar que lo dejé”, comenzó relatando, asegurando que “es difícil porque llevo años, años. No se puede dejar de un día para otro ese vicio”.

“Empecé disminuyendo el consumo muchísimo y ahora llevo días, estoy a puro ‘pitito’. Cuando llegan amigos que no saben que estoy chantao’, se ponen a jalar frente mío y yo me arranco, y me fumo un ‘pitito’ hasta quedar volado”, agregó el cantante.

Bajo la misma línea, Marcianeke reveló que además se encuentra realizando cambios en su alimentación y en el consumo de drogas. “No estoy tomando copete, estoy empezando a comer sano, porque estoy recuperándome de la guata. Quizás algunos no me creen, pero es la verdad”, complementó.

PURANOTICIA