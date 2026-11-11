"Mago" Jiménez habría recurrido a la justicia por el cuidado de hijo con Coté López

Una disputa por el cuidado personal de su hijo menor habría llevado a Luis Jiménez y Coté López a enfrentar un conflicto en tribunales, luego de que el exfutbolista presuntamente presentara una acción judicial para quedarse con Jesús, de 9 años.

La información fue dada a conocer por la periodista Cecilia Gutiérrez en el programa «Alfombra Roja», espacio en el que aseguró que la presentación judicial tendría como objetivo que el niño pase a vivir con su padre, quien actualmente reside fuera de Chile.

De acuerdo con el relato de la comunicadora, la intención del exseleccionado nacional iría más allá de solicitar el cuidado personal del menor, pues también buscaría impedir que su expareja pueda visitarlo y mantener contacto con él.

"Mago Jiménez demandó a Coté López por tuición de sus hijos. Existe una acción judicial por el más chico, el que estaba en Dubái cuando fue el 'Rey León 2.0'", sostuvo Gutiérrez.

La periodista agregó que "quiere llevárselo a vivir con él y no quiere que Coté López lo vea y lo visite". Frente a ese escenario, también planteó que "él no puede impedir que una mamá vaya a ver a su hijo".

Según antecedentes que la propia comunicadora atribuyó al entorno de López, la empresaria no tendría inconvenientes con que Jesús permanezca bajo el cuidado de su padre. La preocupación estaría relacionada con las eventuales restricciones para mantener una relación directa con el niño.

"Él es muy buen papá, muy apegado sobre todo al hijo menor. Me dicen cercanos a Coté López que ella no tendría problemas, pero el problema es que no la dejen ir a verlo", explicó Gutiérrez.

Cabe recordar que Luis Jiménez se encuentra radicado actualmente en Qatar, donde trabaja como asistente técnico de José Luis Sierra en el club Al-Wakrah. El exfutbolista asumió esa función en marzo de 2026.

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