Madre de Martín Cárcamo sobre detención del animador al ser sorprendido manejando bajo la influencia del alcohol: “Estaba furiosa”

La noche de este domingo, Canal 13 emitió un nuevo capítulo de su estelar “Todo por Ti”, donde Cecilia Bolocco mantuvo una íntima conversación junto al rostro de la estación televisiva Martín Cárcamo, quien quiso homenajear a su madre, Drina Papic.

Dentro de la distendida entrevista, la progenitora del animador del Festival de Viña del Mar, recordó la polémica detención de su hijo el año 2013, cuando fue sorprendido manejando bajo la influencia del alcohol.

“Yo lo viví como cualquier mamá de una persona que no conoce nadie más que su entorno cercano: Con rabia, pena”, comenzó señalando, donde añadió que al día siguiente del episodio “recuerdo que mi hija me dice que no salga, porque Martín está en todos los kioscos esposado”.

“Le dije ‘me da lo mismo, porque estoy enojada como mamá de Martín Cárcamo, no como mamá de la persona que trabaja en televisión’”, agregó Papic, quien indicó que “los periodistas hicieron su pega, le dije a Martín que cuando tienes un éxito sales en la portada de los diarios ¿Te mandaste una embarrada? Sales en la primera página también”.

En esta línea, Bolocco le consultó sobre cuál habría sido su reacción de haberlo encontrado en aquel estado, a lo que respondió sin tapujos que “creo que, y aunque no sea correcto, que le habría pegado una cachetada”.

“Estaba furiosa. A mí no me importó que fuera una persona conocida, yo me enojé como mamá (…) Pero para él fue tremendo, uno de los golpes más duros en el plano laboral y lo personal. Incluso estuvo depresivo”, complementó Drina.

Sobre aquel lamentable episodio, Cárcamo aseguró que “marcó un antes y un después en mi vida”, ya que en esa época “no estaba pensando. Lo que estaba haciendo era echarle para adelante, con poco tiempo para sentarme a pensar”.

“Yo era tan poco respetuoso con mi físico que hacía ‘Vértigo’ y al día siguiente hacía matinal, una locura”, agregó sobre aquella instancia.

