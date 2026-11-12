Luis Slimming fue golpeado en medio de una presentación en Arica: agresor fue detenido

El comediante Luis Slimming fue agredido en medio de una actuación en el Hotel Antay de la ciudad de Arica.

El violento incidente interrumpió su presentación luego de que un hombre del público subiera al escenario y comenzara a golpearlo.

A raíz de lo ocurrido, el espectáculo fue suspendido y el humorista fue trasladado hasta el Hospital de Arica.

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que el agresor fue detenido en el lugar e informó que "detectives de la PDI Arica adoptaron un procedimiento en flagrancia tras la agresión sufrida por el comediante Luis Slimming, mientras realizaba un show en la ciudad”.

En tanto, el equipo del comediante indicó: “Estimados asistentes, lamentamos informar que el show ha sido cancelado y que el proceso de devolución de las entradas será a través de Ticketpro. Lamentamos los inconvenientes pero en nuestra ocasión debemos velar por la seguridad y seguridad de Luis”.

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