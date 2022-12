Luego de salir de la cárcel, Sebastián Ramírez realizó denuncia contra su abogado: “Faltó a su ética profesional”

El ex chico reality Sebastián Ramírez, realizó una extensa denuncia a través de sus redes sociales, donde acusó a su abogado de estafa, asegurando que fue víctima del hombre.

Cabe recordar que, el integrante de espacios como “Doble Tentación” y Resistiré”, cumplió condena efectiva en prisión por conducir en estado de ebriedad, situación por la cual ya se encuentra libre, pero había guardado completo hermetismo, eso hasta ahora.

“Han pasado algunos meses desde que viví los peores días de mi vida, sabrán de qué estoy hablando. No había querido referirme al tema hasta ahora que supe de la existencia de otras víctimas, estafadas por el mismo abogado que supuestamente llevaba mi caso”, comenzó relatando Tatán en una nueva publicación en su cuenta personal de Instagram.

“Este comunicado no me justifica en absoluto de la falta que cometí, que fue conducir con alcohol en el cuerpo, ni tiene esa intención. Pagué por ello. Pero en el proceso que pudo haberme eximido de caer preso, de acuerdo a la ley, confié en un abogado a quien conocía y que faltó a su ética profesional, que no me notificó como correspondía de ninguna audiencia tras jurarme que llevaría el caso”, añadió.

“Me envío en varias ocasiones de evidencias falsas donde se daba por entendido que mi caso marchaba de forma adecuada. Fue así como tranquilamente llegué a una audiencia y me dejaron detenido debido a la negligencia de este abogado, quien me aseguró que si me presentaba “no pasaría nada””, desclasificó Ramírez sobre el hombre identificado como Hugo Chávez.

“Vulneró mi integridad como ser humano, violó mis derechos, faltó a su ética y ha enviado a terceros para amenazarme vía telefónica de revelar material audiovisual de mi estadía en Penitenciaria”, concluyó Ramírez en su publicación.

