"Lo que hice fue un acto de valentía": Kenita Larraín se quiebra en televisión al hablar de su compleja separación judicial

En una emotiva reaparición televisiva en el programa Vértigo, de Canal 13, María Eugenia "Kenita" Larraín abordó el complejo momento personal y judicial que atraviesa tras confirmarse, en agosto pasado, su separación del empresario argentino Sergio Ader, con quien mantuvo una relación de 13 años y un matrimonio de 11.

El quiebre matrimonial se hizo público luego de que trascendiera una denuncia por violencia intrafamiliar contra su expareja. Visiblemente afectada y entre lágrimas durante la sección «Pregunta del pueblo», la comunicadora reconoció que el proceso ha sido profundamente doloroso, una situación que se suma a los problemas de salud que mantienen a su padre hospitalizado.

"Esto me da mucha pena. Han sido cosas en paralelo. Aparte de que la separación es dolorosa, sobre todo cuando hay una hija de por medio, mi papá ha estado muy enfermo, hospitalizado y ha sido súper difícil. En marzo pedí ayuda a una psicóloga por primera vez", confesó Larraín en pantalla.

La numeróloga explicó que la separación de sus propios padres durante su infancia marcó su manera de enfrentar las dificultades matrimoniales, llevándola a prolongar la relación y dar múltiples oportunidades con la intención de mantener un hogar unido para su hija Sofía, de 10 años.

"Como muchas relaciones, parten como un cuento de hadas y se transforman en todo lo contrario. Viví una separación y aprendí que tenía que ser la fuerte, muchas veces callar, proteger a los demás y fue lo que hice. Me desvivía para que me quisieran y no me di cuenta de que tenía que elegirme a mí misma. Siento que lo que hice es un acto de valentía y me lo agradezco", relató.

En cuanto al ámbito judicial y a la causa por violencia intrafamiliar contra su exmarido, Larraín prefirió mantener la cautela debido a que el proceso continúa en curso. No obstante, fue enfática al referirse a su situación actual con el empresario y a sus prioridades personales.

"Del tema legal no puedo hablar, pero lo que sí, confío en la justicia. No tengo relación con mi exmarido. Estar en paz es lo que más me motiva ahora", sostuvo la exmodelo.

Finalmente, la comunicadora destacó que la maternidad y el acompañamiento terapéutico han sido fundamentales para afrontar este período y comenzar una nueva etapa de sanación personal. Asimismo, reflexionó sobre la importancia de priorizar el bienestar propio, especialmente en el caso de las mujeres que suelen anteponer las necesidades de los demás.

"Mi sueño era ser madre. Cuando nació Sofía fue una bendición y eso me ha dado tanta fuerza para sacarla adelante. El elegirme es importante, porque a veces las mujeres tendemos a nutrir todos los otros roles y dejamos de lado el más importante, que es la relación con nosotras mismas", concluyó.