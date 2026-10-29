¿Lluvia para Iron Maiden en Chile? Esto anticipan los pronósticos para sus conciertos

La posibilidad de lluvias en Santiago se convirtió en una de las inquietudes de los fanáticos de Iron Maiden, que este fin de semana llegarán hasta el Estadio Nacional para disfrutar de los dos conciertos que la agrupación británica ofrecerá en Chile con su gira «Run for Your Lives World Tour».

Las presentaciones están programadas para las 21:00 horas del sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, con un repertorio centrado en los nueve álbumes que la banda publicó entre 1980 y 1992, en el contexto de la celebración de sus cinco décadas de historia.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, la meteoróloga Allison Göhler señaló en el matinal de Chilevisión que el domingo existe la posibilidad de precipitaciones, principalmente en sectores cercanos a la cordillera. Según precisó, se trataría de lluvia débil.

Por su parte, los pronósticos de Meteored y The Weather Channel también contemplan la posibilidad de precipitaciones durante el fin de semana. Para el sábado, ambos anticipan un escenario de nubosidad parcial y una probabilidad de lluvia que podría alcanzar entre el 80% y el 90%, además de la posibilidad de tormentas eléctricas durante la tarde.

Pese a estas proyecciones, los dos servicios meteorológicos coinciden en que las precipitaciones serían débiles al horario de inicio de los espectáculos, aunque las condiciones podrían variar durante el desarrollo de ambas jornadas.

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