Lionel Richie suspende concierto en Estados Unidos tras sufrir problemas de salud sobre el escenario

Lo que debía marcar el inicio de la gira norteamericana "Sing Along All Night Long" terminó con preocupación para los asistentes. El cantante Lionel Richie, de 77 años, debió suspender el concierto que ofrecía este jueves en el Grand Casino Arena de St. Paul, Minnesota, luego de presentar problemas de salud durante su actuación.

El episodio ocurrió cerca de una hora después de iniciado el espectáculo, mientras el artista interpretaba uno de sus mayores éxitos, "Dancing on the Ceiling". Visiblemente afectado y con dificultades para mantenerse en pie, Richie interrumpió su habitual despliegue escénico y se sentó en las escaleras del escenario. En ese momento, intentó restarle dramatismo a la situación con un comentario dirigido al público.

"Cuando te sientes mareado, lo mejor es sentarte".

Tras ese episodio, el cantante hizo un esfuerzo por continuar con el espectáculo y se trasladó al piano para interpretar "Three Times a Lady". Sin embargo, esa fue su última presentación de la noche.

Posteriormente, Richie abandonó el escenario para realizar una pausa que inicialmente parecía temporal. Mientras tanto, su banda continuó interpretando música en vivo y reproduciendo pistas grabadas durante cerca de 15 minutos, hasta que finalmente se confirmó la suspensión definitiva del concierto.

Fue entonces cuando el saxofonista de la banda, Dino Soldo, subió al escenario para informar al público sobre el estado del artista.

"Lionel no se siente bien y no podrá continuar con el concierto".

Una vez fuera del escenario, el cantante fue atendido por personal de bomberos y paramédicos en el backstage, para luego ser trasladado en ambulancia a un hospital cercano.

Según informaron medios estadounidenses como TMZ, la hospitalización tuvo un carácter preventivo, con el objetivo de descartar complicaciones derivadas del episodio de mareos.

Hasta el momento, el equipo de Lionel Richie no ha emitido un parte médico oficial. No obstante, algunos integrantes de la gira han intentado llevar tranquilidad respecto de su estado de salud.

John Paris, baterista de Earth, Wind & Fire, agrupación que comparte la gira con el cantante, señaló que Richie no había presentado síntomas antes del espectáculo y atribuyó el episodio a una posible deshidratación.

Mientras tanto, las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo para el artista, en medio de la incertidumbre sobre la continuidad de la gira, que contempla 26 fechas en Estados Unidos y Canadá, además de futuras presentaciones en Europa y Sudamérica.

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