Líder de Ke Personajes fue detenido por agredir a policía que le impidió entrar a un casino

Un procedimiento policial terminó con Emanuel Noir, vocalista de la banda argentina Ke Personajes, detenido durante este fin de semana en la provincia de Entre Ríos, luego de un altercado con un funcionario policial.

El episodio se habría originado cuando el artista intentó ingresar a un casino que permanecía cerrado. Ante la negativa del acceso, Noir habría reaccionado golpeando en el rostro al uniformado que le impidió entrar.

La agresión dejó al policía con lesiones en distintas zonas de la cara. Una fotografía difundida por la Policía de Entre Ríos mostró heridas en sus pómulos, nariz y frente. Fuentes de la institución señalaron que los cortes habrían sido provocados por los anillos que llevaba puestos el cantante.

Tras lo ocurrido, el fiscal Juan Pablo Gile dispuso que el músico fuera trasladado a la alcaidía de la Comisaría Primera, recinto de detención transitoria donde permanecerá a disposición de la justicia. Los cargos que enfrentará corresponden a resistencia a la autoridad y lesiones.

Cabe recordar que Ke Personajes se presentó durante agosto pasado con conciertos en el Santander Arena y el Gran Arena Monticello. Además, la agrupación argentina tuvo una destacada participación en la última edición del Festival de Viña del Mar, escenario en el que consiguió las Gaviotas de Plata y de Oro.

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