Sin disposición a una salida alternativa y con la intención de llevar el proceso hasta sus últimas consecuencias, Leonardo Farkas reafirmó su decisión de continuar con la acción judicial contra Sergio Rojas, a quien acusa de injurias y calumnias por declaraciones difundidas a través de medios de comunicación.

El empresario acudió al Centro de Justicia de Santiago para participar en una nueva audiencia de la causa, originada por dichos del periodista de espectáculos, quien aseguró que el filántropo habría participado en fiestas descontroladas de carácter sexual. A estas declaraciones también se sumaron comentarios de Claudia Schmitd sobre supuestas celebraciones con orgías.

A la salida de tribunales, Farkas fue categórico respecto de la posibilidad de alcanzar un entendimiento con los involucrados y descartó aceptar disculpas públicas o cualquier propuesta de conciliación.

"No llego a ningún acuerdo, no acepto ninguna disculpa pública, porque toda esta gente habla cualquier brutalidad, ganan rating y están más famosos que antes", manifestó.

El empresario explicó que su decisión responde principalmente a la necesidad de resguardar a sus cercanos y defender su reputación. "Yo vine aquí a defender mi honra personal, la de mi señora, la de mis hijas y de mi familia, eso no se tranza", sostuvo, agregando que tampoco ha entregado instrucciones para buscar un acuerdo.

Respecto de la postura de Sergio Rojas, quien ha manifestado públicamente que no está arrepentido de sus dichos, Farkas aseguró que esa posición no modificará su intención de seguir adelante con la querella.

"No me importa nada lo que diga, vine a resguardar el honor de mi familia, de mi señora y le pedí a él la pena máxima", afirmó.

Finalmente, el empresario sostuvo que espera que el resultado del proceso tenga consecuencias que eviten la reiteración de este tipo de situaciones contra otras personas. "Quiero lograr que quede un precedente, entonces no hagan todos lo mismo", expresó, insistiendo en que busca que se apliquen las sanciones que establece la ley.

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