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Laura Pausini es la primera artista confirmada para Viña 2027: regresa a la Quinta Vergara tras 13 años

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En los próximos días se espera el anuncio de nuevos artistas que se sumarán a la programación del Festival, mientras continúan los preparativos para una nueva edición.

Laura Pausini es la primera artista confirmada para Viña 2027: regresa a la Quinta Vergara tras 13 años
Martes 10 de noviembre de 2026 20:17
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Laura Pausini se convirtió este martes en la primera artista confirmada para el Festival de Viña del Mar 2027.

La destacada artista italiana regresa a la Quinta Vergara después de 13 años.

A través de redes sociales, el municipio informó que "una leyenda de la música mundial llega a Viña2027!".

Añadieron que "con más de 75 millones de discos vendidos y múltiples reconocimientos, entre ellos Grammy, Latin Grammy y un Globo de Oro, además de una nominación al Óscar, regresa a la Quinta Vergara después de 13 años para regalarnos una noche llena de clásicos y emociones".

Cabe señalar que en los próximos días se espera el anuncio de nuevos artistas que se sumarán a la programación del Festival, mientras continúan los preparativos para una nueva edición. 

(Imágenes: @municipiovina, Europa Press)

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