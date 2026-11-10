Laura Pausini es la primera artista confirmada para Viña 2027: regresa a la Quinta Vergara tras 13 años

En los próximos días se espera el anuncio de nuevos artistas que se sumarán a la programación del Festival, mientras continúan los preparativos para una nueva edición.
Laura Pausini se convirtió este martes en la primera artista confirmada para el Festival de Viña del Mar 2027.
La destacada artista italiana regresa a la Quinta Vergara después de 13 años.
A través de redes sociales, el municipio informó que "una leyenda de la música mundial llega a Viña2027!".
Añadieron que "con más de 75 millones de discos vendidos y múltiples reconocimientos, entre ellos Grammy, Latin Grammy y un Globo de Oro, además de una nominación al Óscar, regresa a la Quinta Vergara después de 13 años para regalarnos una noche llena de clásicos y emociones".
Cabe señalar que en los próximos días se espera el anuncio de nuevos artistas que se sumarán a la programación del Festival, mientras continúan los preparativos para una nueva edición.
(Imágenes: @municipiovina, Europa Press)
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