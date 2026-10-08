Laura Pausini asoma como candidata a recibir la Gaviota de Platino en Viña 2027

La edición 2027 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar podría tener a Laura Pausini como una de sus grandes protagonistas, luego que trascendiera que la organización del certamen estaría evaluando entregarle la Gaviota de Platino.

La información fue dada a conocer por la periodista Cecilia Gutiérrez, quien señaló durante una transmisión en Instagram que la artista italiana estaría siendo considerada para recibir este reconocimiento debido a su extensa carrera musical y a la relación que ha construido con el público chileno.

De acuerdo con lo planteado por la comunicadora, la trayectoria de Pausini cumpliría con los criterios asociados a la entrega del galardón, por lo que su nombre habría tomado fuerza entre las alternativas que maneja el equipo a cargo del festival.

La posibilidad cobra especial interés considerando las señales que la propia cantante ha entregado respecto de un eventual regreso al escenario de la Quinta Vergara. Sin embargo, su participación en Viña 2027 tampoco ha sido confirmada oficialmente por la organización.

Cabe hacer presente que la Gaviota de Platino es un reconocimiento reservado para figuras con una trayectoria particularmente destacada y, desde su creación en 2012, ha sido entregada en contadas ocasiones.

Entre quienes han recibido el galardón se encuentran Luis Miguel, Isabel Pantoja —en homenaje a Juan Gabriel—, Lucho Gatica, Los Jaivas, Myriam Hernández y Mon Laferte, quien obtuvo la distinción durante la edición 2026 del certamen.

De concretarse la entrega a Pausini, la italiana se convertiría en la séptima figura en recibir la Gaviota de Platino y sumaría este reconocimiento a una trayectoria internacional marcada por décadas de éxitos y por su especial conexión con el público chileno.

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