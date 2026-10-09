"La que más gritaba ahí era la señora": exasesora de Ana Sol Romero y Douglas rompe el silencio con impactantes revelaciones

El quiebre matrimonial entre la periodista argentina Ana Sol Romero y el cantante chileno Douglas sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de Hilaria Arauz, exasesora del hogar que trabajó con la familia durante diez años, incluido el primer año de residencia en Estados Unidos.

Arauz, quien asegura mantener un estrecho vínculo afectivo con las tres hijas del matrimonio —especialmente con la menor, a quien afirma haber criado como propia—, decidió referirse públicamente a las acusaciones de violencia psicológica, económica y control que Romero atribuyó al artista en su demanda de divorcio en Miami, entregando una versión que contradice los señalamientos de la periodista.

MANEJO FINANCIERO

Frente a las acusaciones de violencia económica planteadas por la comunicadora, Arauz sostuvo que la dinámica financiera del hogar era distinta de la descrita públicamente. Según su testimonio, Ana Sol era quien administraba los recursos familiares y bloqueaba las tarjetas en momentos de conflicto.

"La señora Ana Sol siempre cuando había conflicto con don Douglas, ella le bloqueaba las tarjetas. Él no podía sacar plata ni nada, porque ella siempre ha sido la que llevaba las cuentas y todo", afirmó.

La exasesora también recordó que, en distintas ocasiones, el cantante recurría a ella para conseguir dinero en efectivo.

"Él me decía: 'Yayita, ¿tiene plata?'. Yo le decía: '¿Cuánto necesita?'. 'Ya, tanto'", recordó.

A partir de estas experiencias, Arauz cuestionó directamente las declaraciones de la periodista y defendió su percepción del comportamiento del artista durante los años que trabajó con la familia.

"Así que, digamos, lo que he escuchado, lo que ella anda diciendo, es una cruel mentira. No es por apoyar a don Douglas, pero el tiempo que yo he estado con ellos... nunca don Douglas ha sido lo que se dice".

DINÁMICAS DE DISCUSIÓN

En relación con el rol del cantante en el hogar, la exasesora destacó su participación en las labores de cuidado de sus hijas desde que eran pequeñas, describiéndolo como una figura presente en su crianza.

"La señora Ana Sol siempre, digamos, ha dormido hasta las 12 o un poquito más del mediodía y don Douglas era el que se encargaba de hacerle la leche a la Ema, cuando estaba chiquitita, de cambiarla, de hacerle el desayuno y todo eso", relató, calificándolo como "un excelente papá, una excelente persona".

Respecto de la convivencia y las discusiones de pareja, Arauz aseguró que el cantante mantenía una actitud respetuosa, mientras que, según su versión, la periodista solía alzar la voz e incluso impedirle ver a sus hijas después de algunos conflictos.

"Cuando había alguna discusión, la que más gritaba ahí era la señora Ana Sol", señaló.

En esa misma línea, recordó una ocasión en que el músico le pidió intervenir para facilitar el contacto con las niñas tras una discusión.

"Él, como siempre ha sido, digamos, bien caballero, bien respetuoso, siempre me llamaba y me decía: 'Yayita, ¿será que usted puede hablar con Ana Sol para que yo vea a las niñas?'. [...] Entonces, un día le dije: 'Mire, los problemas que tenga cada quien son problema de cada uno. A los niños uno no los puede meter'... Y de ahí ya la señora me dijo: 'Ya, puede venir'".

DUDAS SOBRE EL GPS

Sobre uno de los puntos más controvertidos de la demanda, relacionado con un supuesto dispositivo de rastreo GPS que Romero habría encontrado en su vehículo, Hilaria Arauz puso en duda que el cantante fuera responsable y se refirió a lo que, según su experiencia, era la actitud de la periodista frente a los celos.

"Eso no lo creo de don Douglas. No lo creo. Y digamos que en los años que yo he estado con ellos... nunca lo vi en esa posición de ser celoso. Bueno, cada uno tiene su... porque hasta yo soy celosa, pero a ese extremo no", afirmó, añadiendo que "ella de ser celosa, es muy celosa".

Asimismo, la exasesora negó haber observado conductas de control por parte del artista hacia su entonces pareja y aseguró que Romero tenía libertad para salir sin que él estuviera constantemente pendiente de sus movimientos.

"La señora Ana Sol podía salir y podía estar todo el día por la calle, pero él nunca estaba llamándola ni diciéndole dónde estaba ni nada".

Finalmente, Hilaria Arauz explicó que dejó de trabajar con la familia para regresar a Bolivia junto a los suyos, después de que el matrimonio se estableciera en Miami. También enfatizó que su salida se produjo en buenos términos y que, según afirmó, mantuvo una relación cordial con ambos.

"Yo no salí, digamos, por la puerta chica. Yo salí por la puerta grande, y como le digo, yo nunca tuve problema con ninguno de los dos", concluyó.

PURANOTICIA