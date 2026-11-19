El Festival de Viña del Mar 2027 podría tener uno de los reencuentros musicales más esperados por el público chileno. Se trata de la banda La Ley, que estaría preparando su regreso al escenario de la Quinta Vergara, poniendo fin a más de dos décadas sin presentarse en el tradicional certamen viñamarino.

De acuerdo con información publicada por La Tercera, la presentación marcaría el retorno de la agrupación con sus integrantes históricos: Beto Cuevas, Luciano Rojas, Rodrigo "Coti" Aboitiz, Mauricio Clavería y Pedro Frugone.

La reunión no se limitaría a su participación en el festival. La banda también tendría en sus planes emprender una gira que incluiría distintas ciudades de Chile y podría extenderse a otros países de la región, entre ellos Argentina, Colombia y México.

En cuanto a la propuesta musical, los conciertos contemplarían un repaso por las diferentes etapas de La Ley, incorporando canciones de los distintos períodos de su trayectoria y considerando la participación de sus integrantes en cada producción discográfica.

El eventual regreso a la Quinta Vergara tendría un componente especial: la última presentación de la banda en el Festival de Viña del Mar se remonta a 2005, por lo que su aparición en 2027 significaría volver al escenario que marcó uno de los hitos de su historia musical.

De concretarse estos planes, La Ley volvería a reunir a su formación histórica para reencontrarse con su público chileno y proyectar una nueva etapa de presentaciones dentro y fuera del país.

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