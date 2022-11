Karol Lucero regresa a la televisión como invitado de “Juego Textual”

Días atrás, el comunicador Karol Lucero llamó la atención en redes sociales al compartir videos donde se podía ver que se encontraba al interior de Canal 13, por lo que se especulaba un posible regreso a la pantalla.

“En reunión... se vienen cositas”, escribir el ex “Mucho Gusto” en un registro compartido a través de su cuenta personal de Instagram, donde se veía recorriendo la estación televisiva.

“Es algo que estoy evaluando aún, nada decidido”, expresó el exconductor de “Yingo” en conversación con “Página 7”, añadiendo que “las comunicaciones es lo que amo, he tenido algunas propuestas de diferentes canales y radios, pero, sin duda, cuando me sume a un proyecto será aquel que me llene y no estar por estar”.

Bajo esta línea, el portal “El Filtrador” reveló los verdaderos motivos que llevaron a Karol Lucero hasta la señal del Grupo Luksic, ya que grabó recientemente un nuevo capítulo del estelar “Juego Textual”, donde participará junto a Sergio Lagos, y se someterá a las punzantes preguntas de las panelistas del espacio.

PURANOTICIA