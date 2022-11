Karol Lucero habló sobre las “funas” en su contra durante el estallido social: “No hicieron más que perder el tiempo”

La noche de este martes, Canal 13 emitirá un nuevo episodio de su estelar “Juego Textual”, donde Sergio Lagos recibirá como invitado al ex “Mucho Gusto” Karol Lucero.

El comunicador se someterá a las diversas dinámicas del espacio, y a las agudas preguntas de sus panelistas: Katty Kowaleczko, ‘Tita’ Ureta, Begoña Basauri, María Jimena Pereyra, ‘Pepi’ Velasco, ‘Chiqui’ Aguayo, Rayén Araya y Yazmín Vásquez.

Bajo este contexto, el ex “Yingo” se referirá a la “funa” en su contra en medio del estallido nacional que se vivió en nuestro país, donde se transformó en un símbolo del descontento de la ciudadanía.

“Me cuesta entenderlo, porque hasta septiembre de 2019 era todo perfecto, y en octubre todo cambió”, comenzará relatando Karol, añadiendo que “yo le puedo caer bien o mal a alguien, pero de ahí a salir a marchar, creo que las personas que salieron con carteles no hicieron más que perder el tiempo en una de las oportunidades más grandes que hemos tenido en la historia para alzar la voz”.

Lo anterior, ya que el comunicador fue señalado como “degenerado” y “acosador” durante las marchas que se vivieron en diversos lugares del país, motivo por el que el ex locutor radial aseguró que “he cometido errores en el pasado, pero cada uno de esos errores ha sido un aprendizaje”.

En esta línea, Lucero relató que considera injusto su relación con el privilegio, ya que según su relato “hasta los 19 años dormí en una mediagua, en una casa forrada de cartón”.

“Soy parte de este sistema, estudié en un liceo y fui el primero en ir a la universidad de mi familia. Cuando yo vivía en una realidad precaria y veía estas realidades distintas a la mía, no hacía más que incentivarme y motivarme”, relatará en el estelar de Canal 13.

Al ser consultado sobre los lujos que ostenta en las redes sociales, los que muchas veces se convierten en la cuna de los mensajes de odio, Karol aseguró que “lo que piense el resto me importa una raja (sic). Eso me lo gané, no robé a nadie ni pasé a llevar al del lado, y las personas que deciden seguirme en redes sociales son las personas que quieren verlo”.

“Nadie está obligado a hacerlo, hay un botón que dice ‘dejar de seguir’, y así es como debería funcionar la democracia digital”, añadió, donde aseguró que “las redes sociales no se condicen con la realidad, en la calle tres o cuatro veces deben haberme parado para decirme algo, recibo solo saludos y buena onda, mientras que he sido millones de veces trending topic en Twitter. Nunca se perdió lo que construí durante 15 años”.

