Karen Paola "destruyó" a panelista de Canal 13 por feroz ninguneo a Cote Quintanilla

La polémica por los dichos de Isi Gaete sobre María José Quintanilla sumó una nueva voz crítica. Esta vez fue Karen Paola quien salió en defensa de la cantante, cuestionando la mirada de la influencer sobre los escenarios municipales y el valor del trabajo de los artistas nacionales.

El debate surgió luego de que la panelista de «Alfombra Roja» se refiriera a los intentos por concretar el regreso de Quintanilla al Festival de Viña del Mar. En esa instancia, comparó su trayectoria con la de Mon Laferte y sostuvo que el certamen podría impulsar su carrera internacional.

Sus declaraciones generaron cuestionamientos, entre ellos los del periodista Matías Burboa, quien planteó que sus palabras evidenciaban una mirada clasista. Una postura que Karen Paola respaldó públicamente.

"¡Totalmente! Y qué tremendamente clasista es criticar la carrera de un artista por los escenarios en los que se presenta", expresó la cantante.

La exintegrante de «Mekano» también cuestionó que se minimicen las presentaciones en festivales municipales, advirtiendo que detrás de cada espectáculo existe un trabajo que muchas veces no es reconocido.

"Hablar de 'conciertitos' para referirse a los festivales municipales es desconocer por completo lo que significa para un artista levantar y sostener una carrera musical en Chile", manifestó.

En esa misma línea, recordó las dificultades que enfrentan quienes se dedican a la música para mantenerse vigentes, conseguir presentaciones y financiar su actividad en un país donde vivir del arte representa un desafío.

Su descargo culminó con un mensaje dirigido a quienes menosprecian ese tipo de eventos: "Así que, con todo respeto: lávense la boca antes de menospreciar los escenarios que pisamos los artistas chilenos".

Karen Paola enfatizó que la importancia de una presentación no depende de la cantidad de público ni de las dimensiones del escenario, sino del esfuerzo que implica concretarla.

"No hay 'conciertitos'. Hay artistas trabajando por sus sueños", concluyó.

PURANOTICIA