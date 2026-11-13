Karen Doggenweiler tras coincidir con Daddy Yankee: "Viña está siempre en su corazón"

La cuenta regresiva para el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2027 ya comenzó para sus animadores, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quienes tuvieron una especial experiencia en Las Vegas, Estados Unidos, donde participaron en distintas actividades vinculadas a los Latin Grammy.

Uno de los momentos más destacados de su visita ocurrió cuando asistieron al reconocimiento que la Academia Latina de la Grabación realizó a Daddy Yankee, quien recibió el galardón Persona del Año por su trayectoria y contribución a la música.

La instancia también permitió que los conductores del certamen viñamarino compartieran con el denominado rey del reggaetón y conversaran sobre una eventual presentación en la Quinta Vergara. Según contó Karen Doggenweiler, el Festival sigue siendo un evento especial para el artista puertorriqueño.

"Viña está siempre en su corazón. Siempre sería genial poder presentarlo", comentó la animadora, quien también manifestó su emoción por haber participado en el homenaje. "Fue súper emocionante y bonito formar parte de esta gran celebración", expresó la también animadora del matinal de Mega.

La posibilidad de que Daddy Yankee vuelva a los escenarios chilenos en el marco del certamen tampoco pasó inadvertida para Araneda, quien respondió entre risas cuando fueron consultados por esa opción.

"Si le dijeron, él dijo: 'yo cuando quieran'", comentó el conductor, aunque inmediatamente puso paños fríos ante la posibilidad de concretar una presentación. "Pero vaya a saber uno... las agendas, los compromisos", agregó.

De esta manera, mientras avanzan los preparativos para la edición 2027 del Festival de Viña del Mar, Doggenweiler y Araneda comienzan a sumar encuentros con figuras internacionales que podrían alimentar las expectativas sobre los nombres que llegarán al escenario de la Quinta Vergara durante el próximo mes de febrero.

PURANOTICIA