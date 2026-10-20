Karen Doggenweiler aterriza en la Expo Quillota 2026: animará las tres jornadas que serán transmitidas por televisión

La Expo Quillota 2026 confirmó un importante hito para su próxima edición: la periodista y animadora Karen Doggenweiler estará a cargo de la conducción durante tres de sus cuatro jornadas. Según pudo conocer Observador.cl, la comunicadora asumirá este rol en las noches que serán transmitidas a nivel nacional por Mega: viernes 30 y sábado 31 de octubre, y domingo 1 de noviembre.

La participación de Doggenweiler se produce en un momento destacado de su trayectoria profesional, luego de ser reconocida por tercer año consecutivo como la “Mejor Animadora de la Televisión Chilena” en los recientes Premios Cordillera 2026. A este reconocimiento se suma su vínculo afectivo con la zona, marcado por la conexión de su abuela materna con la comuna.

ORIGEN DE LA INVITACIÓN

El acercamiento formal se concretó la semana pasada en televisión abierta, cuando la conductora del matinal Mucho Gusto compartió pantalla con el alcalde de Quillota, Luis Mella. Durante la instancia, el jefe comunal invitó a la comunidad a asistir a la Expo Quillota, apoyar a los emprendedores locales y disfrutar de los espectáculos artísticos preparados para esta edición.

La participación de Doggenweiler coincide con un hito histórico para el certamen, que por primera vez en sus 26 años de trayectoria llegará a las pantallas de todo el país a través de la señal de Mega.

En tanto, la jornada inaugural, programada para el jueves 29 de octubre, no será televisada y contará con la conducción de los comunicadores locales Maite Jiménez y Víctor González. Durante esa noche se presentarán Claudio y Marcelo, Sinaka y Los Vásquez.

ARTISTAS CONFIRMADOS

La programación artística de la Expo Quillota 2026, que tendrá como escenario el estadio Lucio Fariña Fernández y contará con Karen Doggenweiler en sus tres jornadas televisadas, se distribuirá de la siguiente manera:

Viernes 30 de octubre: Franco Simone, Esteban Dutch y Rodrigo Tapari.

Sábado 31 de octubre: Leo Rey, Microbio Caluga y Bayron Fire.

Domingo 1 de noviembre: Christell, Alanys Lagos, el humor de Melón y Melame con Paty Cofré, y el cierre tropical a cargo de Los Charros de Lumaco.

Por ahora, no ha sido posible confirmar la participación de Julio César Rodríguez en el evento. El conductor suena como posible compañero de Doggenweiler en la animación de la Expo Quillota 2026, en el escenario principal.

PURANOTICIA