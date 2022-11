Karen Bejarano relató complejo episodio de abuso en su infancia: “Yo fui abusada sexual, psicológica y físicamente”

La noche del lunes, TVN emitió un nuevo capítulo de su programa de trasnoche “Buenas noches a todos”, en el que Karen Bejarano mantuvo una íntima conversación junto a Eduardo Fuentes, donde recordó un complejo momento personal.

Lo anterior, ya que la exchica “Mekano” ahondó en sus problemas de salud mental, y cómo le afectó una experiencia de abuso en la infancia, recordando la crisis que experimentó en plena pandemia, donde incluso debió ser internada por dos meses.

“Es una etapa que tiene dos visiones para mí. Hubo un remezón muy importante, un terremoto en mi vida, pero a la vez gracias a ese terremoto yo me pude construir de manera más saludable. Empecé a pensar en mí, me empecé a priorizar”, comenzó relatando, añadiendo que todo todo comienza en febrero de 2021. “Yo estaba estupendo, me estaba yendo superbién, estaba contenta, tenía buena pega, hijo y marido sano, un techo. Y de repente empezaron a aparecer vocecitas en mi cabeza, diciéndome no está todo bien”.

“Yo trataba de hacerme la loca, pero no me funcionaba. Yo sabía por qué venían esas vocecitas, porque eran en el fondo de dudas que yo había tratado de mantener bajo la alfombra”, agregó la exparticipante de “El Discípulo del Chef”.

“Llega este minuto que me da una crisis de pánico y empecé a vomitar información que era todo lo que me había pasado cuando yo era chica, todo empezó a salir de mí”, complementó sobre el complejo momento.

“Yo fui abusada sexualmente, psicológicamente y físicamente. Cuando yo quería olvidar esa situación y tratar de hacer que en mi vida todo era perfecto, yo empecé a sentir que mi marido no tenía idea de quién era yo, que mi hijo no tenía idea de quién era yo, y que yo no tenía idea de quién era; entonces me vino esta crisis”, reveló Karen sobre el abuso, el que habría ocurrido desde los 9 hasta los 14 años.

“A mí durante mucho tiempo me dijeron que yo me tenía que quedar callada. (…) La persona a la que debía contarle que había pasado por esa situación, me dice que yo no puedo hablar de esto porque se iba a acabar mi matrimonio. Básicamente que la gente me iba a apuntar con el dedo y que mi marido podía llegar a matar a la persona que me lo hizo”, confesó.

“Mi marido no sabía y se enteró de esa forma. Y me llevaron a urgencia porque yo estaba con ataque de histeria”, explicó en su relato, donde desclasificó que no recuerda nada de los primeros tres días, “porque me tuvieron sedada y probando con PCR para ver si podía estar en contacto con más personas”.

“Estábamos todos pasándolo mal y se hizo una comunidad en que me di cuenta de que hablar es sanador. Poder decir lo que te pasa es un proceso que te ayuda. No va a borrar lo que pasó, pero tienes que aprender a vivir con eso”, reflexionó Bejarano, revelando que en el proceso descubrió que “por años me autoflagelé, cuando era yo la víctima”.

“A mis 36 años, pensé que era muy pesado para seguir cargándolo sola”, señaló la cantante sobre el abuso, razón por la que fue sometida a terapia EMDR, de la cual explicó “que es la que le hacen a los soldados cuando vuelven de la guerra. Es por un estrés postraumático con pensamientos suicidas”.

“Fue duro tener que contarle a mi hijo, nuestra familia pasó por momentos heavy, yo siempre era la que estaba fuerte. Cuando Juan Pedro entró a la internación yo ahí estaba. Pero siento que de alguna u otra forma fuimos equipo, pudimos sostener el uno al otro. (…) Fue muy fuerte y muy pesado para llevarlo y cargarlo sola”, agregó Karen.

“Hubo gente que yo amaba mucho y prefirió no creerme, porque no pudieron con esta información o no supieron qué hacer con ella. Eso fue lo más duro porque hay gente que uno no espera (...) Que mi familia lo hiciera no cerraba y me hizo caer en una depresión porque era mi principal miedo (...) Sentía que iba a perder a lo más importante, que era mi mamá. Tenía esa sensación de que podía pasar y pasó”, concluyó Bejarano en su visita a “Buenas noches a todos”.

