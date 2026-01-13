Julio Iglesias bajo la lupa: Fiscalía española investiga graves denuncias en su contra por presunto acoso y agresión sexual

El nombre de Julio Iglesias quedó en el centro de una tormenta judicial y mediática en España. La Fiscalía de la Audiencia Nacional activó diligencias para indagar una denuncia penal presentada el pasado 5 de enero contra el cantante, en una causa de carácter preprocesal que, por ahora, se mantiene bajo estricto secreto. El caso apunta a presuntos delitos de acoso y agresión sexual.

Desde el Ministerio Público fueron cautos, pero confirmaron que el objetivo de esta etapa es aclarar el alcance real de los hechos denunciados, sin detallar aún los delitos específicos que podrían configurarse. Además, la Fiscalía evitó profundizar en los antecedentes debido a la sensibilidad del proceso y al carácter reservado de la investigación en curso.

MUJERES QUE TRABAJARON PARA IGLESIAS

La noticia estalló el mismo día en que eldiario.es y Univisión Noticias difundieron un reportaje que sacudió al mundo del espectáculo. En él, dos mujeres que trabajaron para Iglesias en 2021 relatan haber sido víctimas de acoso y agresiones sexuales mientras se desempeñaban como empleada del hogar y fisioterapeuta del artista.

Según la investigación periodística, los episodios denunciados habrían ocurrido en distintas residencias del cantante ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España. Las denunciantes, además, habrían aportado abundante material probatorio: contratos y documentos laborales, fotografías, audios, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios tramitados en varios países.

El reportaje describe un escenario aún más grave, con acusaciones de agresiones sexuales sin consentimiento, además de vejaciones, bofetadas y humillaciones reiteradas en el ámbito laboral. Tanto los periodistas autores del trabajo como la Agencia EFE aseguraron que intentaron obtener una versión de Julio Iglesias y su entorno, sin recibir respuesta alguna.

El impacto del caso también llegó a La Moncloa. Desde el Gobierno español se alinearon para respaldar que la investigación avance sin trabas. “No vamos a mirar hacia otro lado”, afirmó la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, subrayando que no debe existir “ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad”.

Bajo la misma línea, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, fue tajante en la red social X: “Ante el machismo, no se puede mirar para otro lado porque la negación intensifica el problema”, agregando que confía en que el proceso “se investigue y se llegue hasta el final”.

Mientras la causa avanza en silencio, el escándalo ya golpea con fuerza la imagen de uno de los íconos históricos de la música latina.

