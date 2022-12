Julio César Rodríguez y gran éxito de “La Junta”: “Son historias nobles”

El programa emitido por YouTube “La Junta”, realizado por la productora High junto a Julio César Rodríguez, celebró un importante reconocimiento durante esta semana, ya que se convirtió en lo más visto en la plataforma durante este año en nuestro país.

El espacio muestra diversas entrevistas a distintos artistas nacionales del género urbano, en el que han participado grandes figuras como Marcianeke, Pailita, Princesa Alba y El Jordan 23, siendo el de este último el episodio con mayor reproducciones.

“Estamos muy felices por el apoyo de la gente. Siempre nosotros estamos tratando de contar historias de artistas que no tienen gran difusión, y que sabemos que atrás de ellos se esconden historias de resiliencia, esfuerzo, y mucho trabajo para poder cambiar el rumbo de sus vidas”, señaló el comunicador en conversación con “The Clinic”.

Sobre el éxito del espacio, Rodríguez aseguró que estas historias no ven en la televisión porque “está formateada de otra forma, tiene otros contenidos que son mucho más masivos. Y no le han hecho espacio a estos contenidos”.

“El programa no es “de música”, ni tampoco un programa que quiera alterar la realidad. No es un docurreality, no es nada preparado, ¿cachái?. No le pedimos a alguien que haga algo”, añadió el conductor de “Contigo en la Mañana” en conversación con el medio mencionado anteriormente.

“Queremos mucho al programa, y vemos mucho que a la gente le gusta. Hace sintonía con esto, porque son historias nobles y les gusta mucho el formato. Es muy suelto, espontáneo: nos reímos, lloramos, nos abrazamos, tomamos, fumamos y comemos. Hacemos todo lo que hace la gente normal”, reflexionó sobre el innegable éxito del espacio, revelando que el próximo 22 de diciembre se realizarán los premios “La Junta”, ganadores que serán escogidos mediante un jurado.

PURANOTICIA