Julián Elfenbein enfrenta compleja cirugía de columna y evalúa su regreso a la televisión en diciembre

El estado de salud de Julián Elfenbein volvió a generar preocupación luego de conocerse que el animador fue sometido a una extensa intervención quirúrgica el pasado martes 10 de noviembre. Según informó Glamorama, el conductor ingresó a pabellón en la Clínica Alemana de Vitacura, bajo la supervisión del doctor Molina, para tratar las complicaciones en su columna que arrastra desde hace tres años.

La intervención contempló la extirpación de dos hernias lumbares y la instalación de piezas metálicas, conocidas como "pernos". Tras la operación, el comunicador permaneció durante la noche bajo vigilancia médica en la Unidad de Tratamiento Intensivo (UTI). Posteriormente, durante la jornada del miércoles 11, despertó con una evolución favorable y fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para continuar con su recuperación y observación.

Pese a la complejidad del procedimiento, personas de su entorno aseguran que el exconductor de Pasapalabra se encuentra acompañado por familiares y amigos, de buen ánimo y con la esperanza de dejar atrás los problemas físicos que han afectado su calidad de vida. Hasta ahora, la Clínica Alemana no ha emitido un parte médico oficial ni ha confirmado una eventual fecha de alta.

El camino hacia esta nueva intervención quirúrgica ha estado marcado por un importante desgaste físico y emocional desde 2024. Luego de someterse a una primera operación que no consiguió eliminar el dolor provocado por una hernia que comprometía su nervio ciático, el animador debió recurrir a medicamentos de alta potencia para sobrellevar sus actividades cotidianas y laborales.

A comienzos de 2025, el propio periodista se refirió a las dificultades que enfrentaba producto de su tratamiento farmacológico: "Lo que pasa es que es más invalidante por los remedios que tienes que tomar. La hernia en el nervio ciático siempre es más complejo por la morfina y una serie de remedios que tienes que estar tomando, como tramadol o pregabalina".

La persistencia de los dolores y las limitaciones físicas también repercutieron en su bienestar emocional, derivando en un cuadro depresivo. En agosto de 2026, luego de finalizar su participación en pantalla en Cuánto vale el show, un grupo cercano de amigos habría gestionado su internación para que recibiera atención especializada en salud mental, un proceso que habría sido fundamental para su estabilización.

REGRESO A CHILEVISIÓN

Por ahora, el principal objetivo del animador es completar satisfactoriamente su rehabilitación postoperatoria y recuperar su calidad de vida. Mientras mantiene su contrato vigente con Chilevisión, una de sus expectativas es conseguir una evolución favorable que le permita regresar a sus labores televisivas durante diciembre.

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