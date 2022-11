Juan Pablo Montt alza la voz ante recientes dichos de Jordi Castell: “Basta de lucrar con mi nombre”

La noche de este lunes, el fotógrafo nacional Jordi Castell, asistió como invitado al estelar de Canal 13 “Juego Textual”, donde se refirió nuevamente al término de su matrimonio, lo que molestó a su exesposo Juan Pablo Montt.

“No quiero hacerme la víctima acá ni mucho menos, pero yo creo que todos nos damos cuenta cuando estamos sintiéndonos un poco amenazados o saliendo de nuestra zona de confort y de repente las cosas que antes no nos parecían violentas de pronto nos parecen violentas”, fueron parte de los dichos del exanimador de “Primer Plano” en la sección “Campo Minado”.

“Hay formas muy sutiles de demostrar violencia. El punto es tener la sensibilidad para aceptar que de repente las relaciones fracasan, porque el otro no es empático con la fragilidad de su cónyuge”, añadió.

“Ojo que no era con gritos ni con violencia, eran sutilezas que decía ‘no tengo ganas de seguir escuchando’ (…) éramos demasiado distintos. No es que él haya sido una mala persona”, aclaró Castell.

Lo anterior, indignó de sobremanera al ingeniero, quien decidió romper el silencio y alzar la voz en su defensa, debido a los dichos de su exmarido. “Estoy aburrido de quedarme callado y escuchar una versión inventada por este señor”, comenzó relatando Montt en un mensaje difundido a través del formato historias de su cuenta personal de Instagram.

“Lo que lleva hablando durante un año es un relato para evadir y no abordar su verdad acerca de las obsesiones que padece y que le han impedido mantener relaciones y parejas”, agregó Juan Pablo, quien complementó asegurando que Castell “me hizo un daño enorme, tuve que enfrentar una situación que jamás imaginé, más aún de una persona que se casó conmigo, involucrando a mi familia y amigos, para luego solo faltarnos el respeto”.

“La televisión no es mi mundo ni mi trabajo, pero no me puedo quedar callado viendo todo lo que he visto mientras se exhiben fotos e información mía. Todo esto afecta mi honra, vida privada y dignidad”, reflexionó.

“Todo tiene un límite. Basta de lucrar con mi nombre. Que al menos demuestre decencia por el respeto que nunca me tuvo”, concluyó Juan Pablo Montt en su mensaje.

