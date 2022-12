José Miguel Viñuela se sinceró respecto a polémico episodio con camarógrafo en “Mucho Gusto”: “Me sentí muy solo”

En un nuevo episodio del programa “Tal Cual” emitido por TV+, el animador José Miguel Viñuela volvió a recordar el polémico episodio que protagonizó en vivo junto a un camarógrafo por las pantallas de “Mucho Gusto”, cuando le cortó su cabellera al aire.

La situación generó revuelo en su momento, lo que finalmente terminó con el comunicador fuera de la conducción del matinal de Mega, y envuelto en un juicio con el profesional.

Mientras se encontraban desarrollando en tema junto a Raquel Argandoña, el panelista del espacio Jordi Castell le consultó directamente: “¿A ti nadie te dijo: ‘Hue... para’?”.

“A lo mejor me lo podrían haber dicho, pero en su momento no lo escuché. Ahora, yo me hago responsable de lo que hice en pantalla. No le voy a echar la culpa…”, reconoció Viñuela.

Bajo este mismo contexto, José Miguel recordó que luego de aquel episodio, no recibió el apoyo que esperaba de alguno de sus compañeros, asegurando que “hubo momentos en que me sentí muy solo, muy solo”.

“Hubo momentos en que necesité apoyo en pantalla para enfrentar ese segundo día, donde tuve que pedir disculpas, me hubiese gustado estar más acompañado”, concluyó.

