José Antonio Neme sorprende y anuncia atrevido nuevo proyecto: “Estoy grabando mi primera película porno”

El conductor de Mucho Gusto impactó a sus seguidores al anunciar en Instagram su polémico proyecto triple X, mientras se toma unas vacaciones en India.
El matinal Mucho Gusto vivió una verdadera sorpresa este martes 13 cuando el periodista del canal, José Antonio Neme, anunció en pleno programa que se tomaría unas merecidas semanas de descanso.
“Aplausos, aplausos, este es un momento maravilloso, me voy de este canal, después de como 20 días sin irme a mi casa”, dijo el comunicador, en referencia a las intensas jornadas de cobertura noticiosa recientes.
Tal como reveló Neme, este miércoles partirá a India para disfrutar de sus vacaciones, pero horas después encendió aún más sus redes sociales con un polémico anuncio en Instagram.
Y es que el periodista no se guardó nada y anunció que estaría grabando su primera película para adultos.
En una sensual bata, José Antonio informó: “Estoy grabando mi primera película porno, quiero que me acompañen en este proyecto maravilloso, de entretenimiento para adultos”.
Con esas inesperadas declaraciones, el periodista dejó a todos sus seguidores sorprendidos.
PURANOTICIA