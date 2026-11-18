El regreso de Jorge Zabaleta a las teleseries no está descartado. El actor, que dejó las producciones dramáticas en 2019, reconoció que le gustaría volver a participar en este tipo de proyectos y aprovechó de plantear su preocupación por la escasa competencia que existe actualmente en la industria televisiva chilena.

En conversación con Fotech, abordó su presente profesional tras la incorporación de la guionista Verónica Saquel a MKZeta, productora que comparte con Pancho Saavedra.

Consultado por la posibilidad de regresar a las teleseries, respondió que está abierto a esa alternativa: "Nunca digas nunca. Yo lo estoy pasando súper bien, así que yo respondo a las órdenes de Macarena Cerda. Si Macarena dice teleseries, teleseries".

Aunque durante los últimos años ha desarrollado proyectos en otros formatos, como el programa «Socios por el mundo», que ya prepara su quinta temporada, Zabaleta reconoció que extraña el trabajo en el área dramática.

"Me encantaría retomar el área dramática, sería maravilloso", afirmó, apuntando también a la necesidad de que más estaciones televisivas mantengan espacios dedicados a la producción de ficción.

En ese sentido, destacó el trabajo de Mega por mantener vigente su área dramática, aunque consideró que la industria necesita más actores compitiendo en ese ámbito. "Encuentro que los canales sin área dramática son demasiado fomes y en eso Mega ha hecho una pega súper buena de mantener su área siempre vigente. Pero creo que le falta un poquito de competencia", señaló.

El actor también defendió la importancia de producir contenidos que representen la realidad y la identidad nacional, en medio de un escenario marcado por la globalización de la industria audiovisual. A su juicio, Chile necesita seguir contando historias con las que su público pueda identificarse, independientemente de si se trata de teleseries, sitcoms u otros formatos.

Por ahora, Zabaleta no confirmó ningún proyecto de regreso a la ficción, aunque sus declaraciones dejan abierta esa posibilidad y vuelven a instalar el debate sobre la presencia de producciones nacionales en la televisión abierta.

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