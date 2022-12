JC Rodríguez responde a críticas por millonario pago para animar fiestas de Año Nuevo en Valparaíso: "Me da mucha pena"

Julio César Rodríguez se refirió a las críticas que ha recibido por el pago de $15 millones que recibirá por animar las tres noches de fiesta para celebrar la llegada del 2023 en la comuna de Valparaíso.

La denominada "Mejor Fiesta de Chile", se desarrollará los días 29, 30 y 31 de diciembre en la Plaza Sotomayor.

El periodista comenzó diciendo que “me sorprendió mucho, pues creo que es primera vez que sale en la prensa publicado un pago de un animador por un festival o evento”, dijo en diálogo con Página 7.

“Segundo, pienso que son disputas políticas que tienen en Valparaíso, lo cual me da mucha pena y hace que se malinterpreten muchas cosas”, afirmó.

Luego aclaró que “a mí la municipalidad nunca me ha contratado, a mí me contrató una productora, ellos me llamaron como hace 15 o 20 días para ofrecerme este final de año”.

“Las cifras que le pagan a la productora no me las paga a mí, y lo otro, veo un titular de El Mercurio que es patético donde decía ‘Sharp contrata a Julio César’, y yo a él no lo conozco físicamente”, explicó.

El rostro de Chilevisión teoriza respecto a las críticas que “creo que en la quinta región hay una pelea política que incluye a los medios, y es fome, porque más que nada lo hago por la gente, ya que uno siente que tiene que estar cercano".

"JC" reveló que “lo que yo cobro por los eventos es lo que pido por todos, de hecho, en el (contrato) definitivo que me llega (el pago) es mucho más barato que los otros que hago”.

Sobre los comentarios en redes sociales, el profesional manifestó que “a esos no los pesco, no entienden nada (…) incluso se filtró que a 31 Minutos le pagaron 28 millones o a Chico Trujillo 18, al final terminaron diciendo que yo salía más barato por día, entonces, hay para todo”,

“Los artistas tienen su arancel o precio por su espectáculo, y a veces la entidad los contrata o no, ahora, todas las normas que puede tener una municipalidad, eso lo tienen que ver ellos, por eso yo casi no hago eventos, muy pocos”, complementó.

El conductor de «Contigo en la mañana» explicó que “este lo hice para tener un Año Nuevo diferente, y me da mucha pena esta cuestión, porque al final uno decide quedarse en la casa”.

Finalmente, Rodríguez declaró que “la invitación es a disfrutarlo sanamente y vivir un bonito inicio de año para recibir este 2023 con esperanza”.

