J.C. Rodríguez abre una luz de esperanza para Leo Rey en Viña 2027: "Tiene un espacio"

El regreso de Leo Rey al Festival de Viña del Mar es una posibilidad que comenzó a tomar fuerza luego de que Julio César Rodríguez revelara que se estarían realizando gestiones para formar parte del próximo certamen en la Quinta Vergara, aunque todavía no existiría claridad sobre el rol que podría desempeñar.

El animador y director creativo de Mega se refirió en Fotech al renovado interés que ha generado el intérprete, especialmente tras su participación en La Gran Fonda de Chile, donde protagonizó uno de los momentos más comentados de las Fiestas Patrias.

Rodríguez valoró que el público esté volviendo a interesarse en el artista y planteó que "creo que tiene un espacio en Viña. No sé si este año o el otro, no sé si como artista invitado al show o como jurado, pero tendrá que tener un espacio".

El comunicador también entregó una pista sobre las gestiones que estaría realizando el cantante para llegar al evento musical, diciendo que "yo sé que él (Leo Rey) está conversando para estar en algo", aunque sin entregar mayores detalles sobre las negociaciones ni confirmar una eventual participación.

Las declaraciones de Rodríguez coinciden con el objetivo que el propio Leo Rey manifestó a fines de septiembre, cuando expresó públicamente su intención de regresar al festival viñamarino.

"Mi objetivo ahora es volver al Festival de Viña del Mar. Creo que tenemos un show digno de un espectáculo de esa índole. Hay repertorio de sobra para hacer una noche tropical y llevar a algunos invitados", señaló en esa oportunidad.

Cabe hacer presente que, por ahora, no se ha confirmado oficialmente la participación de Leo Rey en el certamen ni el formato en que podría incorporarse.

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