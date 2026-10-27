Ivette Vergara evita llegar a juicio por conducción temeraria: estará 6 meses sin licencia

Una donación equivalente a una Unidad Tributaria Mensual (UTM), la fijación de un domicilio y seis meses sin poder conducir son las condiciones que deberá cumplir Ivette Vergara luego de que la Justicia decretara la suspensión condicional del procedimiento en su contra.

La decisión fue adoptada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco de la investigación por conducción temeraria que enfrenta la comunicadora. La medida se extenderá por un año y, durante la audiencia, Vergara hizo entrega de su licencia de conducir al tribunal.

De acuerdo con los antecedentes informados por Fiscalía Oriente, el monto de la donación corresponde a $72.151, equivalente a una UTM.

La causa se remonta al pasado 16 de agosto, cuando Carabineros detuvo a la periodista luego de detectar que circulaba a 161 kilómetros por hora por la Costanera Norte. En ese tramo de la autopista, la velocidad máxima permitida era de 100 km/h.

Tras su detención, Vergara fue formalizada por el delito de conducción temeraria. En esa oportunidad, cuestionó la velocidad que le atribuyeron las autoridades, aunque reconoció su responsabilidad por lo ocurrido.

"No me eximo de la responsabilidad, pero de ahí a que digan... no he atropellado a nadie, no he matado a nadie. Así que, por favor, tengamos un poquito de respeto", manifestó entonces la comunicadora.

Con la resolución adoptada este lunes, la causa queda sujeta al cumplimiento de las condiciones impuestas por el tribunal durante el período establecido para la suspensión del procedimiento.

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