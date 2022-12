Ingrid Cruz desclasificó humillaciones que la llevaron a cambiarse de estación televisiva: “Me humillaron mucho”

En un nuevo episodio del estelar “Socios de la Parrilla” emitido por Canal 13, Jorge Zabaleta, Francisco Saavedra y Pedro Ruminot, recibieron como invitadas en su quincho a las actrices Francisca García-Huidobro e Ingrid Cruz.

Esta última, realizó una impactante confesión, revelando parte de las “humillaciones” de las que fue víctima trabajando en pantalla, las que fueron parte de su motivación a cambiarse de casa televisiva.

“Los tiempos han cambiado mucho, estamos hablando de los 90′s, 2000, donde todo era distinto, los gritos en el estudio, mucho insulto, mucho garabato”, recordó.

“A mí en un minuto me humillaron mucho en la tele. Hubo una época en que lo pasé muy mal y por eso me cambié de canal”, aseguró, añadiendo que “me pasó dos veces, una fue en "Cerro Alegre". Yo era la protagonista, y cuando llegué, me dicen que no voy a hacer ese personaje que yo llevaba preparando un mes”.

En ese momento, Ingrid Cruz recordó cuando le compartieron la razón de este cambio, asegurando que le dijeron que “llega tal persona y vende mucho más que tú y es mucho más bonita que tú. Ahí yo tenía 23 años”.

Tiempo después de aquel episodio, nuevamente fue víctima de una incómoda experiencia en la misma línea. “Estaba contratada y alguien me dijo que no iba a hacer un personaje porque estaba vieja y gorda, ahí tenía 32 años. Había recién perdido a mi hijo, así que lo que menos me importaba era el peso”, reveló.

“Me acuerdo haber llorado como enferma en ese estacionamiento. Ahí varios compañeros me fueron a defender”, concluyó la intérprete sobre el complejo episodio.

PURANOTICIA