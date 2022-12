Ignacio Gutiérrez y apoyo de Francisca García-Huidobro en medio de juicio contra Chilevisión: “Decidió arriesgar todo lo que tenía por apoyarme a mí”

La noche de este lunes, Canal 13 emitirá un nuevo capítulo de su estelar “Juego Textual”, donde Sergio Lagos recibirá en el estudio al periodista Ignacio Gutiérrez, quien abordará su reciente matrimonio con el doctor Rodrigo Macaya.

“Durante 10 años no puse nunca una foto de Rodrigo públicamente en ninguna parte. Era porque hay gente que no opta por la exposición en la vida”, explicará sobre los motivos del hermetismo de su relación.

Bajo este contexto, el ex animador de “Primer Plano” recordó cuando hizo pública su orientación sexual, cuando interpuso una demanda contra Chilevisión en 2016. “Yo no había salido del clóset porque cada persona tiene su tiempo. Pero para poner la ley Zamudio tuve que salir del clóset”, expresó.

“Me dijeron que los homosexuales no podíamos conducir programas de televisión. Y me presentaron a un actor que iba a ser mi coach para ser más amanerado y ser el homosexual del programa. Querían que fuera el tío gay”, desclasificará sobre el traumático episodio, del cual añadió que “era menos doloroso que me echaran. Fue un gran sufrimiento, no me he recuperado. Pasé dos meses encerrado en mi casa, medicado. Cuando salía recibía insultos homofóbicos”.

En esta línea, Gutiérrez destacó el apoyo que recibió de diversas figuras del espectáculo, quienes sirvieron de testigos suyos en el juicio, como Francisca García-Huidobro. “En algo en lo que no estaba involucrada, y trabajando en un canal con el que yo tenía un juicio, decidió arriesgar todo lo que tenía por apoyarme a mí y evitar la discriminación”, relatará sobre el especial vínculo que mantienen.

