Ignacio Gutiérrez vivió emotivo momento en su visita a “Buenas Noches a Todos”: “Yo no sabría cómo vivir con un dolor así”

La noche de este lunes, TVN emitió un nuevo capítulo de su programa de trasnoche “Buenas Noches a Todos”, donde Eduardo Feutnes recibió como invitado en el estudio al periodista Ignacio Gutiérrez.

En la íntima conversación, el conductor sorprendió al comunicador con una emotiva carta, con la cual quebró por completo al entrevistado. “Yo te respeto mucho por lo que hay ahí”, le expuso Fuentes, entregándole una caja, agregando que “es parte de tu vida y quiero que lo compartas con la gente”.

“Hola Nachito, me alegro mucho que cumplió su sueño (de casarse). Recordé cuando supe que usted me regalaría mi vestido de novia para cumplir uno de los sueños de mi hijo Felipe, que falleció en el tsunami del 27-F”, comenzó leyendo Gutiérrez el escrito a mano, donde agregaba “cuando escuché su voz, no podía creerlo (….) recuerdo ese abrazo que me dio con tanto cariño. Mi vestido es uno de los mayores tesoros que tengo y usted es uno de mis ángeles que mandó mi Pipe, para cumplir uno de sus sueños”.

“Me falta uno de mis sueños, pero estoy a punto de cumplirlo. Que sea el comienzo de una vida próspera y llena de amor”, concluía la misiva, momento en que Ignacio que quedó en completo silencio por varios segundos.

“La gente sabe la historia de mi familia con el terremoto, que perdimos todo y mis papás tuvieron que rehacer su vida, pero ella -María Beatriz, quien escribió la carta- perdió a su hijo Felipe”, relató el ex animador de “SQP” y “Primer Plano”.

“Yo hacía un programa en CHV, que amaba con el alma, que se llamaba Ha llegado carta. Su hijo Felipe lo único que quería era verla casada de blanco y pudimos cumplir sueño”, expuso el comunicador, evidentemente quebrado, añadiendo para concluir que “yo no sabría cómo vivir con un dolor así”.

