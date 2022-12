Ignacio Gutiérrez sobre salida de Chilevisión, a quienes terminó demandando por discriminación: “Querían que fuera el tío gay”

Este lunes, Canal 13 emitió un nuevo capítulo de su estelar “Juego Textual”, donde Sergio Lagos recibió como invitado al periodista Ignacio Gutiérrez, quien abordó su traumática salida de Chilevisión el año 2013, la que terminó con el comunicador demandando a la estación televisiva por discriminación.

“Me dijeron que los homosexuales no podíamos conducir programas de televisión”, comenzó recordando, añadiendo que “me presentaron a un actor que iba a ser mi coach para ser más amanerado y ser el homosexual del programa”.

“Querían que fuera el tío gay”, confesó, aclarando que “era menos doloroso que me echaran. Fue un gran sufrimiento, no me he recuperado”.

“Yo no había salido del clóset porque cada persona tiene su tiempo. Pero para poner la ley Zamudio tuve que salir del clóset (…) pasé dos meses encerrado en mi casa, medicado. Cuando salía recibía insultos homofóbicos”, añadió sobre el complejo momento.

Bajo esta línea, Gutiérrez aseguró que dicha instancia provocó un antes y después en su vida, ya que “ahí yo me bloqueé en la confianza. Yo era muy distinto antes, me entregaba, confiaba, hacíamos equipo, y hoy me cuesta mucho”.

“Después de seis años de terapia, cuando estoy en equipos grandes, siento que me van a hacer daño, porque me pasó. Me encantaría ser el Nacho de antes, pero no he podido”, concluyó.

