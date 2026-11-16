Identidad confirmada: Robert Pattinson es el nuevo James Bond

Tras años de especulaciones y cinco años de espera desde el estreno de Sin tiempo para morir (2021), la franquicia de espionaje más longeva del cine ya definió el rostro que encabezará su nueva etapa. Amazon MGM Studios confirmó este lunes que el británico Robert Pattinson se convertirá en el séptimo actor en interpretar al agente 007 en la pantalla grande.

El anuncio estuvo acompañado de una llamativa estrategia en redes sociales. Minutos antes de las 15:00 GMT, las cuentas oficiales de James Bond en X e Instagram eliminaron todas sus publicaciones anteriores y comenzaron a difundir en bucle el mensaje “Identity confirmed” (“Identidad confirmada”), junto con la primera imagen de Pattinson vistiendo el icónico esmoquin del agente secreto.

La vigesimosexta película de la saga marcará un importante hito empresarial, ya que será la primera producción de la franquicia realizada íntegramente por Amazon, luego de que la compañía adquiriera el estudio MGM en 2022 y obtuviera el control creativo total de la propiedad intelectual en 2025, en una operación valorada en unos 1.000 millones de dólares. Esta nueva etapa estará a cargo de los productores Amy Pascal y David Heyman, contará con la dirección de Denis Villeneuve y tendrá un guion escrito por Steven Knight.

El proceso de selección se desarrolló bajo un estricto hermetismo. Pattinson debió superar pruebas de acción, cámara y diálogos a finales de octubre, instancia en la que compitió con otros finalistas como Josh O’Connor, Callum Turner y Nicholas Hoult. Sin embargo, el actor recién conoció la decisión definitiva el domingo por la mañana, cuando recibió una llamada del propio Villeneuve para comunicarle que había sido elegido.

“James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y recibir la confianza para interpretar a 007 es el honor de toda una vida”, declaró el actor tras hacerse pública la noticia. “No podría estar más entusiasmado con esta asociación y el trabajo que viene con este equipo”, agregó.

Por su parte, Villeneuve celebró la incorporación del británico y destacó las cualidades que lo convierten en el indicado para asumir el desafío: “Tiene el alma intemporal del 007 y aporta un espíritu completamente nuevo”. En tanto, los productores Pascal y Heyman resaltaron, a través de un comunicado conjunto, su “valentía como actor, el humor autodespreciativo y la capacidad de reinventarse continuamente”, características que, a su juicio, lo convierten en “el Bond perfecto para nuestros tiempos”.

Nacido en Barnes, Londres, Robert Pattinson inició su camino en las grandes producciones cinematográficas interpretando a Cedric Diggory en Harry Potter y el cáliz de fuego (2005). Ahora, el actor asumirá el desafío de suceder a Daniel Craig, quien dio vida al agente 007 durante 17 años y a lo largo de cinco películas.

Su elección llega en uno de los momentos de mayor proyección de su trayectoria profesional. Durante 2026 protagonizó The Odyssey, bajo la dirección de Christopher Nolan, y encabezó las películas Primetime y The Drama, esta última junto a Zendaya. A estos proyectos se suma el estreno de Dune: Part Three, previsto para este 18 de diciembre, una producción que consolidó su vínculo profesional con Villeneuve antes de asumir su nueva misión en el MI6. Por ahora, tanto el título oficial de la vigesimosexta entrega de James Bond como su fecha de estreno permanecen sin confirmación.

(Imagen de Instagram @007)

PURANOTICIA