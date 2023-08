Horarios y teloneros: Conoce los detalles del concierto de Luis Miguel en Chile

Este lunes 21 de agosto, el célebre cantante mexicano Luis Miguel hará su triunfal regreso a nuestro país, donde realizará un total de diez conciertos en el Movistar Arena.

Luego de más de cuatro años de haber visitado Chile por última vez, el “Sol de México” presentará un extenso setlist de canciones, con las que espera encantar a sus fanáticas.

Además, tal y como lo hizo en Argentina recientemente, donde también realizó un total de diez presentaciones, el astro azteca tendrá como teloneros a artistas locales.

De esta forma, se confirmó que para este lunes 21 y martes 22, el cantante nacional Mario Guerrero, será el encargado de abrir el esperado espectáculo del cantante mexicano.

“Este es un sueño hecho realidad. Sinceramente, no lo creo, ser el opening act de los dos primeros shows de este tremendo artista, es un todo un honor para mí. Siempre he admirado a Luis Miguel, su carrera, su gran talento. Estoy muy agradecido, feliz y emocionado de que hayan pensado en mí”, expresó el ex “Rojo” sobre el nuevo desafío en su carrera artística.

Cabe recordar que, Luis Miguel realizará una seguidilla de diez conciertos en nuestro país, desde este lunes 21 de agosto hasta el próximo 6 de septiembre, los que registrarán una apertura de puertas a las 18:00 horas, seguido por el telonero del espectáculo Mario Guerrero a las 19:45 horas, para posteriormente comenzar el show del cantante mexicano a las 21:00 horas, cuyas entradas ya se encuentran hace meses agotadas.

PURANOTICIA