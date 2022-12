Harry Styles encantó a sus fanáticas con impecable concierto en Chile

La noche de este jueves, se realizó el esperado concierto del cantante británico Harry Styles en Chile, quien llegó hasta el Estadio Bicentenario de La Florida, presentándose ante más de 20 mil personas.

El querido artista interpretó sus más reconocidas canciones como “Sign of the Times”, “Watermelon Sugar” y “As It Was”, además de sorprender con “What Makes You Beautiful”, canción del grupo al que perteneció One Direction.

El músico y actor es reconocido en el mundo artístico no solamente por sus canciones, sino que también por ser un ícono de la moda, situación que no fue la excepción, ya que encantó a sus fanáticas en Chile vistiendo un chaleco sin mangas en color verde con estampado de corazones rosados, el que acompañó de unos pantalones sastreros en tono nude.

