Gonzalo Feito a tribunales: será formalizado por "maltrato habitual" tras denuncia de violencia intrafamiliar

El periodista y conductor de televisión Gonzalo Feito enfrentará una audiencia de formalización por el delito de violencia intrafamiliar (VIF), bajo la figura de maltrato habitual, luego de que la solicitud presentada por la Fiscalía de Género de la Fiscalía Metropolitana Oriente fuera acogida por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

La audiencia quedó fijada para el próximo 1 de septiembre de 2026.

Los antecedentes de la causa se remontan al 4 de septiembre de 2024, cuando una expareja del comunicador —cuya identidad se mantiene bajo reserva para resguardar su protección— presentó una denuncia en la 37ª Comisaría de Vitacura.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, pese a existir una prohibición de acercamiento a la denunciante, las diligencias realizadas por el Ministerio Público apuntan a que los hechos denunciados habrían continuado, situación que derivó en la actual calificación jurídica de maltrato habitual. La resolución judicial fue confirmada por el abogado del periodista, Aldo Duque.

Tras una investigación que se extendió por cerca de dos años, el entorno del comunicador emitió una declaración pública en la que manifestó confianza en que la causa será aclarada favorablemente para Feito.

"Estamos convencidos de que no existen antecedentes que sustenten la denuncia y confiamos en que, una vez revisados todos los hechos, la causa será sobreseída", señalaron desde su círculo cercano.

Asimismo, indicaron que el periodista ha colaborado con el Ministerio Público desde el inicio de la investigación y que continuará aportando los antecedentes requeridos por la justicia.

Cabe recordar que la formalización corresponde a una etapa procesal en la que se comunican los cargos que se investigan y no constituye una condena ni acredita responsabilidad penal, la que solo puede determinarse mediante una sentencia firme dictada por los tribunales competentes.

La notificación judicial ocurre en un período de alta exposición pública para Feito. A comienzos de junio, el periodista protagonizó una comentada salida del programa político Sin Filtros, tras un conflicto con el productor Sebastián Eyzaguirre, situación que generó repercusiones en el ámbito televisivo.

Actualmente, el comunicador se encontraba enfocado en nuevos proyectos profesionales, entre ellos su incorporación a Porcel TV con el programa Próceres, iniciativas que ahora coincidirán con la preparación de su defensa legal, encabezada por Aldo Duque.

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