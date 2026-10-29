Gissella Gallardo rompe el silencio tras nuevo remate de casa que compartió con Pinilla

La situación económica de Mauricio Pinilla vuelve a poner en el centro de la atención la vivienda que compartió con Gissella Gallardo en Chicureo, cuya subasta se realizó nuevamente en medio del proceso de liquidación concursal que enfrenta el exfutbolista.

Consultada por el escenario familiar, Gallardo reconoció a «Alfombra Roja» que "son momentos de muchos cambios y de decisiones importantes que tenemos que tomar, así que estoy enfocada en eso. En estar bien y que mis niños estén tranquilos".

Luego agregó que prefiere mantener los demás antecedentes en privado.

Esta fue la cuarta ocasión en que la propiedad salió a remate desde abril. Ahora, la postura mínima se fijó en 22.000 UF, cerca de $907 millones, el monto más bajo de los cuatro intentos. La cifra contrasta con las 36.041 UF establecidas para la primera subasta y representa una disminución de 14.041 UF, equivalente a unos $577 millones.

El procedimiento se enmarca en la liquidación concursal de Pinilla, quien fue declarado en quiebra en febrero por el 15º Juzgado Civil de Santiago. El exseleccionado nacional mantiene deudas superiores a los $1.670 millones y la venta de sus bienes busca reunir recursos para responder ante sus acreedores.

De acuerdo con los antecedentes difundidos sobre el caso, Gallardo y los tres hijos que tiene con el exfutbolista residen en la vivienda, un contexto que coincide con el énfasis que la expanelista puso en la tranquilidad y el bienestar de los niños.

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