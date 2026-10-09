Ginecólogo y esposo de Nacho Gutiérrez fue formalizado tras querella por cuasidelito de lesiones graves

El ginecólogo Héctor Rodrigo Macaya Pivet, esposo del conocido animador de televisión Ignacio «Nacho» Gutiérrez, fue formalizado ante el 4.º Juzgado de Garantía de Santiago por el presunto cuasidelito de lesiones graves, según informó Radio Bío Bío. La causa se originó a raíz de una querella presentada por Priscila Pino, docente de la región de Los Lagos, quien acusa al especialista de haberle provocado graves secuelas físicas tras un procedimiento quirúrgico.

Los hechos se remontan al 17 de agosto de 2021, cuando la mujer acudió a la Clínica Las Condes para recibir orientación sobre el climaterio, debido a sus antecedentes de cáncer de mama. Según el libelo, durante la consulta se procedió a retirar un dispositivo intrauterino (DIU), pero algunos fragmentos quedaron alojados en la cavidad uterina. Para extraerlos, el médico propuso realizar una histeroscopia y aprovechar la misma intervención para extirpar un quiste de Bartolino que la paciente mantenía de forma asintomática.

Tras la operación, la querellante comenzó a experimentar intensos dolores crónicos en la zona pélvica y genital, que atribuye a una lesión en el nervio pudendo. De acuerdo con la denuncia, ante sus reiteradas quejas por el dolor, el médico se habría limitado a sugerir la aplicación de ''lidocaína en gel''. La paciente habría sufrido, además, una pérdida progresiva de movilidad, que le dificultaba caminar y permanecer sentada.

FALTA DE CONSENTIMIENTO

El caso llegó también al ámbito político y fue expuesto en la sala del Senado por el parlamentario Fidel Espinoza, quien cuestionó las condiciones en que se habría realizado el procedimiento y la información que recibió la paciente antes de la intervención.

''[La docente quedó] con una discapacidad que transformó radicalmente su vida, impidiéndole continuar con su labor profesional y obligándola a acogerse a una pensión de invalidez'', sostuvo el senador Espinoza durante la Hora de Incidentes.

Asimismo, el legislador apuntó a posibles irregularidades en la etapa previa a la cirugía y afirmó que ''no habría existido el consentimiento informado exigido por ley ni una advertencia sobre posibles riesgos neurológicos''. Junto con ello, criticó la escasa cobertura mediática que, a su juicio, ha recibido el caso debido a la exposición pública de la pareja del profesional.

SITUACIÓN PROCESAL

Durante la audiencia de formalización, el tribunal estableció un plazo de investigación de 120 días para que el Ministerio Público lleve adelante las diligencias pendientes, entre ellas, peritajes del Servicio Médico Legal. En la misma instancia, descartó imponer medidas cautelares al imputado, como el arraigo nacional o la firma periódica.

Por su parte, la defensa del médico rechazó las acusaciones y manifestó su confianza en que los antecedentes reunidos durante la investigación permitirán esclarecer lo ocurrido.

''Contamos con informes periciales que demostrarían la inocencia de mi representado'', afirmó el abogado defensor Roberto García Olave, quien evitó entregar más detalles mientras la causa penal continúe en desarrollo.

Hasta ahora, el comunicador Ignacio Gutiérrez no se ha pronunciado públicamente sobre la situación judicial que enfrenta su cónyuge, ni ha abordado el tema en sus redes sociales.

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